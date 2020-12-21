Бывший начальник Калачеевского райотдела воронежской ГИБДД Андрей Мостовой подозревается в превышении полномочий, а именно — в том, что пользуясь своим служебным положением приказывал подчиненным не составлять акты о нарушении правил дорожного движения (либо составлять по более мягким статьям) Такими привилегиями, разумеется, пользовались лишь некоторые автомобилисты.

Уголовное дело в отношении экс-главы отделения ГИБДД местного ОМВД Андрея Мостового, которого обвиняют в 6 эпизодах превышения должностных полномочий, будет рассматривать Калачеевский районный суд.

Марина Хоружая