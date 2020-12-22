Санкции, введенные рядом стран против шести россиян после инцидента с Алексеем Навальным, не оставили равнодушным правительство России, и сегодня, 22 декабря, МИД вызвал дипломатов из нескольких стран, чтоб сообщить им об ответных санкциях. В дипломатическом диалоге приняли участие посол Франции, представитель посла Швеции и зампосла Германии. Им были вручены соответствующие вербальные ноты Министерства иностранных дел (также они были направления в московское представительство Евросоюза), где Россия представила расширенный список граждан ЕС, которые теперь станут персонами нон-грата для России. В «черном» списке оказались те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.

«Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в Представительство ЕС в Москве», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, что 15 октября Евросоюзом вбыли введены санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина и др. Данным гражданам запретили въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках были заморожены. Также санкции были введены против одной из наших госорганизаций — НИИ органической химии и технологий

ООН усмотрели нарушение прав человека в антироссийских санкциях, введенных из-за инцидента с Навальным. Спецдокладчик СПЧ ООН отметил, что односторонние ограничительные меры негативно складываются на правах человек. Он также заметил, что как правила государства накладывают целевые санкции без судебных разбирательств, если бы суд доподлинно установил вину людей, против которых введены ограничения.

Хочется напомнить, что оппозиционер Алексей Навальный резко почувствовал недомогание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет с политиком на борту совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа Навальный был доставлен в клинику Берлина, где в ходе лечения специалисты обнаружили в организме Начального следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи, тоже проводившие исследования, яда не обнаружили. Сам Алексей Навальный, выйдя из клиники, сделал громкое заявление о причастности российского руководства (в частности — секретного подразделения ФСБ) к его отравлению.

Марина Хоружая