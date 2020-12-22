Сегодня, 22 декабря, был узаконен обновленный порядок формирования верхней палаты парламента. Глава России Владимир Путин подписал закон, согласно которому президенты нашей страны, сложившие полномочия, имеют право на пожизненное сенаторство. Чтобы экс-президенту войти в состав верхней палаты, ему достаточно просто подать заявление в Совет Федераций с приложением необходимых документов. Отдельно указано, что данные нововведения касаются не только действующего и последующих президентов, но и тех, полномочия которых были прекращены до принятия закона.

Таким образом, теперь в Совет Федерации, кроме представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить также экс-президенты, а также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом (из них не более 7 могут быть назначены пожизненно, остальные — на срок 6 лет). В числе представителей РФ, претендующих на пожизненное сенаторство могут претендовать граждане РФ, которые имеют выдающиеся заслуги в сфере государственной и общественной деятельности. Назначать сенаторов, согласно указу, президент РФ может по желанию (это его право, а не обязанность).

Ознакомиться с полной версией документа можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Марина Хоружая