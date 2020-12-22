Владимир Путин наделил себя и других российских экс-президентов правом на пожизненное сенаторство
Сегодня, 22 декабря, был узаконен обновленный порядок формирования верхней палаты парламента. Глава России Владимир Путин подписал закон, согласно которому президенты нашей страны, сложившие полномочия, имеют право на пожизненное сенаторство. Чтобы экс-президенту войти в состав верхней палаты, ему достаточно просто подать заявление в Совет Федераций с приложением необходимых документов. Отдельно указано, что данные нововведения касаются не только действующего и последующих президентов, но и тех, полномочия которых были прекращены до принятия закона.
Таким образом, теперь в Совет Федерации, кроме представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить также экс-президенты, а также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом (из них не более 7 могут быть назначены пожизненно, остальные — на срок 6 лет). В числе представителей РФ, претендующих на пожизненное сенаторство могут претендовать граждане РФ, которые имеют выдающиеся заслуги в сфере государственной и общественной деятельности. Назначать сенаторов, согласно указу, президент РФ может по желанию (это его право, а не обязанность).
Ознакомиться с полной версией документа можно на официальном интернет-портале правовой информации.
Марина Хоружая
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