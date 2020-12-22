С 1 января 2021 года в России снова начнут работать вытрезвители, упраздненные 10 лет назад. Соответствующее решение было принято сегодня Госдумой на пленарном заседании (законопроект был принят в третьем чтении). Теперь регионам дано право создавать медицинские вытрезвители, правда — платные.

Предполагается, что вытрезвители в субъектах РФ будут работать на базе государственно-частного партнерства. С людей, попавших в данные учреждения, будет взиматься плата. По словам одного из инициаторов данного проекта Александра Хинштейна, работа над документом велась на протяжении нескольких лет. Депутат считает ненормальным, что после упразднения в 2011 году системы медвытрезвителей, входивших в систему МВД, не было создано никакой альтернативы (изначально предполагалось, что подобные учреждения переведут на баланс Минздрава). По словам депутата, это привело лишь к повышению смертности и преступности в стране, ведь ежегодно от обморожения на улицах умирает до 12 тысяч россиян в состоянии алкогольного опьянения, а преступность на фоне алкоголизации составляет в нашей стране более трети всех случаев.

-Это официальные данные МВД, — говорит депутат. — И тот механизм, который мы предлагаем, дает возможность регионам создавать учреждения исходя из единых стандартов.

Как выяснилось, вытрезвители уже действуют в 20 субъектах РФ и показывают свою эффективность. Согласно статистическим данным, в регионах, где уже созданы подобные центры, резко падает уровень преступности и «пьяных» смертей. Однако данные центры сейчас функционируют вне рамок правового поля и по сути, средства, выделяемые субъектами РФ и муниципалитетами — нецелевые.

Чтобы узаконить работу вытрезвителей и был создан вышеозначенный законопроект.

Согласно законопроекту, будут установлены единые расценки на услуги вытрезвителей для всех регионов. Депутат также отметил, что никто не заставляет региональные власти создавать вытрезвители, но по крайней мере, у них будут такие полномочия.

По прогнозам, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь.

Также Госдумой сегодня был принят сопутствующий закон, согласно которому расширяются полномочия полицейских — теперь они наделяются правом доставлять пьяных граждан не только в больницы, но и в вытрезвители (данные поправки были внесены в закон «О полиции») В законе речь идет о людях, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве.

Марина Хоружая