Представители западноевропейских стран, причастные к нагнетанию антироссийской истерии, попали в ответный секционный список РФ.

Россия вела санкции в связи с ситуацией с блогером Навальным. Представители некоторых стран Евросоюза сделали не соответствующие действительности заявления, на основании которых были введены санкции против граждан РФ, пишет ТАСС.

По сведениям агентства, в неприемлемыми категорически назвали незаконные действия государств ЕС в российском МИДе. По словам сотрудников дипломатического ведомства, доказательств своих заявлений фальсификаторы не предоставили даже собственным партнерам по объединению европейских стран, а решения принимали скрытно и в спешке, т.е. абсолютно не демократически и незаконно с точки зрения международных норм.

Данным евролицам, причастным к акции информационной войны против России въезд в РФ будет запрещен.