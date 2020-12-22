Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возмущен введенными правительством США санкциями в отношении предприятий госкорпорации и требует немедленно их отменить, призывая к партнерству. В этом случае, обещает Рогозин, наша страна будет считать, что это «недоразумением».

По мнению главы «Роскосмоса», санкции создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности — на МКС.

Напомним, что Минторг США внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в числе которых СВР (служба внешней разведки) и Минобороны РФ. Под ограничения подпали «Рособоронэкспорт», корпорация «Ростех» (а также входящие в нее ОАК (объединенная авиастроительная корпорация, компании «МиГ» и «Туполев», «Оборонпром», а также «Вертолеты России», «Гражданские самолеты Сухого», компания «Сухой», Казанский вертолетный завод и ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма»). Спецотряд летчиков «Россия», корпорация «Иркут» и РКЦ «Прогресс» также подпали под американские санкции.

Марина Хоружая