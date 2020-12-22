Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов, об опубликованных записях телефонного разговора Навального с якобы сотрудником ФСБ, причастным к его отравлению, ответил, что у оппозиционер явно страдает манией преследования и манией величия.

-Это моя личная оценка, — сказал Песков. — Говорят, он себя сравнивает с Иисусом. В остальном, конечно, проявление по Фрейду — такая зацикленность на гульфиковой зоне.

Больше пресек главы государства добавлять ничего не став, посчитав комментарий ФСБ по данному вопросу исчерпанным.

Напомним, что ответ Навальному на его обвинения был опубликован ведомством вчера. В ФСБ считают заявления оппозиционера «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников». Также сотрудники службы безопасности заявили,что использование способа подмены номера абонента, это известный прием иностранных спецслужб, который и до этого не раз апробировался в антироссийских акциях. «Этот способ позволяет исключить возможность установки реальных участников разговора», — отметили в центре общественных связей ФСБ.

Напомним, что президент России во время большой пресс-конференции назвал расследование Навального «легализацией материалов американских спецслужб».

Марина Хоружая