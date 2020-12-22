Продюсер некогда популярной группы «Ласковый май» Андрей Разин собрался выкупить снесённый вчера памятник Аленке в Нововоронеже и поставить его в центре родного города Ставрополя в парке Победы.

Как сообщает РИА Новости,

— Это самый лучший памятник 2020 года, именно такое лицо сейчас у всех артистов и вообще у всех людей, кого я знаю. Аленка – это символ 2020 года, — цитирует Разина агентство.

По словам продюсера, авторы монумента сами еще не поняли, что сотворили чудо.

Разин намерен купить нововоронежскую Аленку и сейчас ведет переговоры с муниципалитетом. На изготовление и возведение Аленки были затрачены бюджетные средства, поэтому памятник будут продавать с аукциона. Разин заявил, что будет участвовать в торгах.

Напомним, что памятник Алёнке в Нововоронеже был демонтирован вчера после волны негативных отзывов в интернете.

Фото канала НТВ