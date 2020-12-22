Продюсер «Ласкового мая» хочет поставить воронежскую Аленку в центре Ставрополя
Продюсер некогда популярной группы «Ласковый май» Андрей Разин собрался выкупить снесённый вчера памятник Аленке в Нововоронеже и поставить его в центре родного города Ставрополя в парке Победы.
Как сообщает РИА Новости,
— Это самый лучший памятник 2020 года, именно такое лицо сейчас у всех артистов и вообще у всех людей, кого я знаю. Аленка – это символ 2020 года, — цитирует Разина агентство.
По словам продюсера, авторы монумента сами еще не поняли, что сотворили чудо.
Разин намерен купить нововоронежскую Аленку и сейчас ведет переговоры с муниципалитетом. На изготовление и возведение Аленки были затрачены бюджетные средства, поэтому памятник будут продавать с аукциона. Разин заявил, что будет участвовать в торгах.
Напомним, что памятник Алёнке в Нововоронеже был демонтирован вчера после волны негативных отзывов в интернете.
Фото канала НТВ
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