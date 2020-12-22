Несмотря на то, что эпидситуация в регионе пока еще оставляет желать лучшего, в Воронеже нет ни одного закрытого детсада или школы по вирусным заболеваниям. Повышенная заболеваемость ОРВИ была зафиксирована в 21-ом классе 12-ти школ, эти классы были отправлены на дистанционное обучение.

Впрочем, учиться воронежским школьникам осталось совсем немного — 25 декабря состоится последний учебный день, тогда же и будут выставлены четвертные оценки. Официально каникулы начнутся с 28 декабря и продлятся до 10 января включительно. Предполагается, что если не будет увеличения количества заболевших коронавирусом, все дети отправятся в школу на очное обучение 11 января.

А вот общешкольные и общесадовские елки, а также прочие новогодние мероприятия были отменены для всех, кроме учащихся младших классов. Такое постановление выпустила главный санврач России Анна Попова. Однако, по словам вице-мэра по социальной политике Надежды Савицкой, чтобы не лишать воронежских детей праздника, с садиками и школами обсудят проведение праздничных мероприятий внутри классов и детсадовских групп.

Марина Хоружая