В понедельник, 21 декабря, председатель региональной Общественной палаты Наталия Хван сообщила главе Воронежа Александру Гусеву о том, что родители младшеклассников жалуются на то, что горячее питание подают холодным. Как выяснилось, в опросе по поводу качества школьного питания приняли участие 42 000 воронежцев. В анкетах необходимо было ответить на вопросы — соответствует ли меню, заявленному на сайте школы, хорошо ли оборудованы столовые, хватает ли ребятам времени на то, чтобы пообедать и т.д. В итоге выяснилось, что большинство родителей оказались не довольны школьным питание — самые большие нарекания вызвало качество еды и температура блюд (горячее питание подавалось еле теплым, либо холодным).

Напомним, что не так давно мэрия подвела итоги аукциона по школьному горячему питанию и теперь кормить воронежских детей будут только иногородние компании (это первый такой опыт в регионе). В шести торгах победителем стала московская фирма — ООО «Группа компаний Фьюжен менеджмент», еще в 13-ти победителем стало ульяновское «ООО Торговый дом СПП». Как выяснилось, репутации обеих компаний небезупречны.

Также сейчас Общественной палатой проводится мониторинг качества организации дистанционного обучения (пока было опрошено лишь 16 тысяч родителей).

Марина Хоружая