Глава России Владимир Путин подписал федеральный закон о маркировке алкогольных напитков, согласно которому теперь в нашей стране будут маркировать не только алкоголь, произведенный в России, но и импортный (в том числе и завезенный из стран ЕАЭС). По мнению правительства, этот закон усовершенствует систему учета и декларирования в алкогольной сфере, а также упростит процедуру выдачи федеральных спецмарок, которые необходимы для производства и оборота алкогольной продукции (прекратив при этом использование акцизов).

Теперь алкоголь, произведенный в нашем государстве, маркируют федеральными специальными марками (они приобретаются в Росалкогольрегулирования), а алкоголесодержащие напитки, импортируемые из других стран — акцизными марками (их можно приобрести в таможенных органах) Новый закон предписывает унифицировать марки и перераспределить полномочия при контроле за оборотом алкоголя, обеспечив электронное взаимодействие Росалкогольрегулирования и таможенных органов. В Росалкогольрегулировании будут сосредоточены функции по выдаче марок и контроль за их использованием, а за ФТС закрепят полномочия по контролю маркировки продукции при ее декларировании.

Согласно документу, для получения марок нужно лишь предоставить заявление об их выдаче через систему ЕГАИС. Марки, которые не будут использованные в течение девяти месяцев со дня получения, нужно будет уничтожить (они автоматически будут заблокированы системой ЕГАИС).

Росалкогольрегулирование будет вести единый госреестр мощностей основного техоборудования. Перечень используемого для производства этилового спирта сырья будет устанавливаться не самим ведомством.

Уточняются условия перевозки автотранспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%. Предусматривается, что сельхозтоваропроизводители имеют право производить, хранить, поставлять и продавать в розницу вино, шампанское (как столовые, так и с защищенным географическим наименованием места происхождения).

Алкоголь, который будет ввозиться в РФ, теперь должен соответствовать требованиям техрегламентов, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартов. До 31 марта 2021 года включительно таможенными органами будут выдаваться акцизы для маркировки ввозимого в Россию алкоголя по заявлениям, принятым до 31 декабря 2020 года включительно. Ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, разрешается до 31 декабря 2021 года включительно. Также разрешена ее закупка на территории нашей страны, поставка и розничная продажа (до окончания срока годности).

Марина Хоружая