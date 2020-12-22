Вакцина от короновируса для военнослужащих доставлена в Воронеж.

Средство от COVID-19 прибыли из Северной столицы по железной дороге в специальных термических контейнерах, в которых поддерживается необходимая температура в 18 градусов мороза, сообщает телеканал «Звезда».

Вначале на добровольной основе в вакцинации примут участие около 400 военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

В первую очередь будут привиты военные медики, работабщие с коронавирусными больными, командный состав, военные, несущие боевое дежурство.

Всего в Западный военный округ будет завезено до 6 тысяч тонн вакцины до конца декабря.