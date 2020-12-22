Временную схему движения, которая действовала во время работ по реконструкции путепровода на 9 Января, вернули на оживленный перекресток, где пересекаются Московский проспект с проспектом Труда. Как выяснилась, из-за того, что погодные условия не позволяют демаркировать временную разметку, возникла неразбериха. Автомобилистов просили ориентироваться на дорожные знаки, но возникла путаница.

Совместно с ГИБДД властями было принято решение вернуть временную организацию движения до весны — когда когда можно будет демаркировать временную разметку.

В мэрии пообещали к 24 декабря снова повесить знаки движения по полосам, которые разрешают двигаться по четырем полосам. Левый поворот с Московского проспекта на проспект Труда будет осуществляться с крайней левой полосы, третья и вторая полосы будет предназначены для движения прямо, а крайняя правая будет предусматривать движение прямо и направо.

Марина Хоружая