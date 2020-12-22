Из-за ремонта насоса жильца 94-х многоквартирных домов Ленинского района 23 декабря останутся без воды. Как сообщили в «Пик-Комфорт», холодная вода будет отсутствовать в кранах с 11 утра до 3 часов дня. Ремонт насосной станции в переулке Вишневом, 38 из-за которого воронежцы вынуждены будут испытывать дискомфорт, произведет ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу.

Напомним, что в начале декабря из-за ремонтных работ на самой крупной в Воронеже водоподъемной станции, в нескольких районах города ухудшилось качество воды. Теперь, чтобы пользоваться водой в пищевых целях, ее нужно предварительно фильтровать, а потом отстаивать.

В среду, как сообщили в мэрии, вода будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Грамши, дома 70, 74, 80, 90, ул. Чапаева — четные дома с 42 по 132, пер. Вишневый, дома 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 22, ул. Краснознаменная, дома 77, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 171а, 171б и ул. Матросова, дома 6 и 6А.

Марина Хоружая