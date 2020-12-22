В Воронеже началась реконструкция Кукольного театра, которая обойдется бюджету в почти 90 миллионов рублей. Тендер на проведение работ выиграла воронежская компания «Панорама», которая по условиям контракта к концу лета следующего года должна отремонтировать фасад здания, привести в порядок кровлю, обновить систему отопления, а крышу и водостоки оборудовать электрообогревом, чтобы избежать в дальнейшем образования льда.

Фасад здания уже почти уничтожен. Вместе с архитектурной лепниной. Это вызвало негодование воронежцев, которые считают, что нельзя было так поступать с одной из главных достопримечательностей Воронежа.

– Это же плитка из камня, вроде песчанника или ракушечника. Вся целая, отвалившихся не видно. Возникает вопрос «А зачем??», — негодуют жители города, оставляя комментарии в паблике «Мой и твой Воронеж» — Не проще и дешевле просто почистить?

Теперь в рамках капремонта фасад Кукольного театра будут обшивать вентфасадом из керамогранита.

Марина Хоружая