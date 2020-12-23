По поводу памятника Аленке, поставленному в Нововоронеже в честь 250-летия создания сестра Новая Аленовка, не написал только ленивый. В ее честь создают мемы, о ней пишут комментарии в соцсетях и заметки в СМИ. Весть об ужасно страшной Аленке облетела всю страну — сюжеты о ней показывали даже на федеральных каналах. И если сначала жители Воронежа негодовали по поводу установки такого ужасного памятника, то сейчас они разделились на два лагеря — после того, как спустя три дня после установки памятник демонтировали, сотни воронежцев принялись кричать на всех углах: «Верните Аленку»

Многие посчитали, что такой памятник станет местом притяжения туристов и его вообще нужно установить в Воронеже. На выкуп пятника поступило более 50 заявок. Предложение выкупить Аленку выдвинул и бизнесмен Николай Шалыгин, который хочет установить этот памятник около своего кафе «Гармошка» в центре города. Власти пока не приняли решение по данному вопросу. Мэр города Вадим Кстенин высказался насчет неоднозначности данной инициативы, и предложил решить спорный вопрос о судьбе Аленки воронежцам.

Отдать свой голос по поводу установки памятника Аленки в центре Воронежа можно на странице городской администрации «ВКонтакте» (https://vk.com/ru_vrn).

Вариант ответа на вопрос, нужен ли такой памятник Воронежу, можно выбрать из трех предложенных:

— Нет, в Воронеже не должно быть такого объекта

-Да, если это будет частная, не общедоступная территория

-Да, буду рад «Аленушке» в любом месте Воронежа.

Буквально за несколько часов обсуждение набрало почти 10 тысяч голосов. То ли еще будет! Опрос будет актуален до 21 января (в 13.00 голосование будет закрыто)

На сегодняшний день 52% воронежцев проголосовали против устрашающей Аленки. 12% согласились бы дать ей шанс на жизнь, но если ее установят в каком-нибудь укромном уголке, подальше от глаз людских. И почти 37% сообщили о том, что хотят видеть памятник в любом месте города.

Марина Хоружая