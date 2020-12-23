Вчерашняя новость просто огорошила россиян — Минздрав заявил, что тех, кто уже переболел коронавирусом, прививать не будут.По словам сотрудники Минздрава, директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксаны Драпкиной, у переболевших уже имеются антитела класса IgG и в вакцинации они не нуждаются.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о всеобщей вакцинации, которая для всех будет бесплатной, а также добровольной. В данный момент в стране вакцинируют медиков, имеющих непосредственный контакт с больными коронавирусом и работающими в «Красной зоне». За ними пойдут остальные медработника, учителям и соцработники.

В декабре субъектами РФ будет получено 480 тысяч доз вакцины.

Марина Хоружая