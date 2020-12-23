Покидающего с 1 января Совет безопасности ООН немецкого постпреда Кристофа Хойсгена его коллега из России Дмитрий Полянский проводил словами сатирика Михаила Жванецкого «Как жаль, что вы наконец-то уходите».

Иронию первый зампостпреда РФ при ООН в адрес дипломата из ФРГ высказал из-за постоянной критики России немецким представителем, причем по любому вопросу.

— За время работы в Совете у него (у Хойсгена – ред.), похоже, выработалась своеобразная зависимость. Ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит, цитирует Полянского агентство РИА Новости.

До этого Хойсген порекомендовал прочитать Полянскому статью немецкого издания «о попытке ФСБ отравить господина Навального». На что российский дипломат заметил, что материал репортеров из ФРГ сделан на данных источников «давно известные, как своего рода журналистское отделение западных спецслужб».