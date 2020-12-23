На Воронеж надвигаются дожди и потепление
Дожди и потепление намечаются в Воронеже уже в пятницу, 25 декабря.
Об этом рассказали в Гидрометцентре региона. В конце нежели циклон принесет в Воронежскую область дневные температуры в районе +2 градусов. Вместе с потеплением намечается мокрый снег и дождь.
А в среду, 23 декабря и в четверг, 24 декабря, морозы еще дадут о себе знать. Ночью температура воздуха может достигать 16 градусов ниже нуля.
Фото pixbay.com
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