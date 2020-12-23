В пресс-центре Управления Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) был проведён брифинг. Свежими данными о положении дел с безопасностью республики и тем, какие действия предпринимает украинская сторона, поделился начальник УНМ ЛНР полковник Ян Лещенко.

По его словам, и спустя пять суток украинское военное командование не обратилось к луганской стороне с запросом на передачу украинского военнослужащего. Речь идёт о бойце 14-й бригады ВСУ, который был задержан на территории ЛНР ещё 17 декабря. В ходе допроса украинского солдата выяснилось, что он оставил свои позиции. При этом первичный его осмотр показал, что задержанный пребывает в состоянии опьянения. Как потом показали результаты диагностики, украинский военнослужащий находился под воздействием наркотических средств.

Примечательно, что в ВСУ ровным счётом никаких мер не принято по поиску своего «пропавшего» военнослужащего. Это лишний раз свидетельствует о том, что разброд и шатания, оставление своих позиций в вооружённых силах Украины успело стать своеобразной нормой. Мало того, нормой для украинских военных успело стать и потребление алкоголя и наркотиков на занимаемых позициях. Это говорит о том, что, во-первых, есть каналы поставок запрещённых веществ прямо на позиции, во-вторых, о том, что под воздействием психотропных средств украинские военные могут открывать огонь, по большому счёту, куда угодно – как по жилым кварталам ЛДНР, так и по собственным же сослуживцам.

Полковник Ян Лещенко отметил, что у задержанного наблюдаются явные проблемы – наркотическая зависимость. При медицинском осмотре у него обнаружили многочисленные следы инъекций.

Из брифинга луганского офицера:

Также, из-за длительного пребывания на холоде, солдат отморозил пальцы правой ноги, что грозило их ампутацией. Благодаря усилиям наших медиков, пальцы удалось спасти, и он не остался инвалидом. На данный момент задержанный находится под наблюдением наших врачей и идет на поправку.

Начальник Управления НМ ЛНР отмечает полное наплевательство украинского командования на судьбу своего военнослужащего. До сих пор командование бригады, в которой проходил службу украинский солдат, не предприняло никаких мер для прояснения случившегося.

При этом сам украинский боец в ходе беседы с ним рассказал, что и его сослуживцы являются наркоманами, «на что командиры не обращают внимания».

Фото voron-news.ru

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