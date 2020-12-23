Вчера, 23 декабря, Госдумой был принят в третьем (окончательном) чтении закон об изменении расчета минимальной цены на сигареты. Закон ужесточит ценовую политику относительно продажи табака и уточнит положение о запрете скидок на табачные изделия. В наступающем году минимальная стоимость пачки может вырасти до 107,78 рубля.

Цена будет едина для всех производителей и импортеров, и будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Определять минимальную стоимость табачной продукции будет Минсельхоз (ежегодно она будет индексироваться), и опускать ее ниже будет нельзя.

Также принятый законопроект коснется и предприятий розничной торговли, что позволит избежать риска необоснованного занижения цен, которое препятствует реализации политики государства относительно защиты здоровья россиян. Также власти планируют с помощью данного закона предотвратить насыщение российского рынка табачными изделиями дешевой контрафактной и контрабандной продукции. А это уже обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.

Табачные изделия, которые были произведены или ввезены до выхода закона, можно будет реализовать по цене ниже единой минимальной в течение трех месяцев. Однако уже сейчас их стоимость не должна быть ниже единой минимальной, которая действовала до даты применения новой цены.

Новые нормы вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Напомним, что сейчас табачные изделия нельзя продавать выше максимальной и ниже минимальной розничной цены (минимальная цена составляет 75% от максимальной, что фактически означает скидку в 25%). До выхода закона производители могли самостоятельно устанавливать максимальную цену, что давало возможность выпускать на рынок сигареты с произвольно низкой ценой.

Данный законопроект был вынесен депутатами от «Единой России» и ЛДПР на рассмотрение Госдумы в 2018 году.

Марина Хоружая