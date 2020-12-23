Основатель мессенджер Telegram Павел Дуров заявил, что уже cо следующего года канал станет частично платным. Монетизация мессенджера будет осуществляться за счет введения новых платных функций (текущие останутся бесплатными). Как обещает создатель Telegram, рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.

Данный канал пользуется большой популярностью, об этом сами за себя говорят цифры — 500 миллионов активных пользователей! Дуров признается, что ему надоело оплачивать счет компании из личных сбережений, чем он занимался почти все время. Тем более сейчас, когда Telegram стоит на пути к миллиарду активных пользователей, расходы, соответственно, увеличатся.

– Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути – начать зарабатывать деньги для покрытия затрат – или продаться более крупному игроку, — говорит Дуров.

Однако продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp, Дуров не планирует и считает, что его детище просуществует еще долго.

Для обычные пользователей практически ничего не изменится, дополнительные функции будут введены для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Ряд функций будут ресурсоемкими и естественно — платными. Кроме того, монетизация будет осуществляться через рекламу в массовых публичных каналах. Для инх Telegram предложит собственную рекламную платформу.

Марина Хоружая