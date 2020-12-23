Вчера, 22 декабря, стало известно, что на пост прокурора Семилукского района назначен советник юстиции Вадим Смирнов. Соответствующий приказ был подписан главой надзорного ведомства России Игорем Красновым еще 17 декабря. Тогда же Смирнов был освобожден от должности зампрокурора Воронежа.

В свою очередь экс-прокурор Семилукского района Дмитрий Гаррес получил должность помощника прокурора области по особым поручениям.

Справка «ВестиПК»:

У 38-летнего Вадима Смирнова уже богатый послужной список. Получив юридическое образование в ВГУ, с 2005 стал работать в органах прокуратуры. Начинал с должности помощника прокурора Центрального района Воронежа, был прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов в экологической сфере, экономике и оборонном комплексе управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области. Последние 7 лет (с ноября 2013 года) Смирнов занимал должность зампрокурора Воронежа,.

Марина Хоружая