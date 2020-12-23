В наступающем году в России начнут действовать новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи, которые вступят в силу уже 1 января и будет действовать до 1 января 2027 года. Новые правила направлены на охрану здоровья детей (в частности — на предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний).

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, расписание в школах должно составляться с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников, а также трудности предметов. Продолжительность уроков не должна, как и прежде, превышать 45 минут, а перемены нельзя делать короче 10 минут. Также, если ребенок находится в школе более 4 часов, его необходимо обеспечить горячим питанием. Чтобы избежать переутомления учащихся, среду или четверг обязуют сделать облегченным днем.

По новым правилам, расстояние от детсадов и школ до домов, в которых живут дети, должно быть не более 500 метров (в условиях городской застройки — 800 метров, для сельской местности — до километра)Если школа находится более, чем в километре от дома учащегося, его отныне должны привозить в учебное заведение на школьном транспорте. Также в школах запрещены инфракрасные обогреватели, но обязательно должно быть отопление, горячая и холодная вода.

Что касается детских садов, то их Роспотребнадзор обязал ежедневно в конце дня мыть игрушки и регулярно стирать и глядить кукольную одежду. Игрушки, не подлежащие влажной обработке, разрешено использовать лишь в качестве демонстрационного материала.

Согласно новым нормам, сотрудники учреждений, работающих с детьми, должны регулярно проходить медосмотры, иметь медкнижку и проходить вакцинацию, согласно национальному календарю прививок.

Марина Хоружая