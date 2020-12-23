Самые читающие районы назвали в Воронежской области
Самые читающие районы Воронежской области назвала «Почта России», подводя итоги подписной компании во втором полугодии 2020 года.
Лидеров выявляли по количеству подписчиков на одну тысячу жителей.
В целом за год в регионе было выписано 500 тысяч экземпляров периодических изданий.
А самыми читающими прессу стали Россошанский, Аннинский районы и город Борисоглебск.
Фото pixbay.com
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