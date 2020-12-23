Экс-фигурист Илья Авербух и звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова официально стали супругами. Видео с регистрации они выложил в своих Инстаграм. В каком из московских ЗАГСов произошел торжественный обмен кольцами, и какого числа прошла церемония, не уточняется. В понедельник Лиза похвасталась обручальным колечком, выложив фото в одной из соцсетей.

Создается ощущения, что пышного торжества с гостями у молодоженов не было. Лиза, у которой брак фигуристом стал первым жизни, появилась в ЗАГСе вовсе не в белоснежном платье и фате, однако в отличие от новоиспеченного супруга надела хотя бы вечернее платье нежно-сиреневого цвета. Авербух не стал утруждать себя выбором костюма, и появился на бракосочетании в футболке и мастерке — как будто случайно мимо пробегал.

Напомним, что 47-летний Илья Авербух и 25-летняя актриса встречаются с лета (по крайней мере, именно тогда стало известно об их романе) В сентябре они вместе появились в шоу «Вечерний Ургант», где признались, что встречаются.

У Ильи Авербуха этот брак стал вторым. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой, но последние годы жил один и воспитывал их совместного с Лобачевой 16-летнего сын Мартина.

Марина Хоружая,

Фото взято на портале SPLETNIK