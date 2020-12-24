Источником многих социальных инициатив партии стали добровольцы в регионах

Активисты волонтерских центров и реготделений «Единой России» стали авторами ряда законодательных инициатив, которые партия реализовала в уходящем 2020-м году. Об этом в ходе брифинга по итогам работы фракции в Госдуме заявил Секретарь Генсовета Андрей Турчак. Некоторые из них были озвучены в ходе Социального онлайн-форума «Единой России», который прошел 14 декабря с участием Владимира Путина.

«В частности, мы предложили сохранить пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы. Сейчас, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Эту несправедливость надо устранить», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он сообщил, что «Единая Россия» прорабатывает еще одно предложение волонтеров — повысить единовременное пособие беременным женщинам (сейчас это чуть более 600 рублей).Также предложено стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу во время пандемии, — например, компенсируя работодателям часть расходов при найме таких сотрудников.

Андрей Турчак напомнил, что вместе с правительством «Единая Россия»оперативно разрабатывала законопроекты для защиты граждан от последствий пандемии. По инициативе партии вдвое увеличены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 6 752 рублей. Упрощен порядок оформления социальных выплат;выплаты медикам, работающим в «красной зоне», освободили от НДФЛ, а граждане, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, получили право на кредитные каникулы.

Чтобы не допустить роста цен на лекарства, «Единая Россия» законодательно ограничила розничные цены на препараты и медицинские изделия, допустила их покупку онлайн и ужесточила ответственность за контрафакт, чтобы гарантировать качество лекарств.

Отвечая на требования времени, по инициативе «Единой России» были приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, защитившие права работников «на удаленке». С 1 января 2021 года они вступят в силу. В ближайшее время «Единая Россия» завершит подготовку законопроекта о занятости.

По инициативе партии продлено автоматическое начисление выплат на детей до трех лет до 1 марта 2021 года, принят закон, по которому молодые мамы в декрете смогут повышать квалификацию и получать допобразование в Центрах занятости по месту жительства, а не только по месту регистрации, а инвалиды смогут получать средства реабилитации по месту пребывания — то есть, в любом населенном пункте.

Особенно важной в условиях пандемии стала работа над федеральным бюджетом на 2021-2023 годы: в нем сохранены все социальные статьи расходов, а на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов будет ежегодно направляться более 700 миллиардов рублей.

Пандемия не прекратила работу «Единой России» по другим злободневным вопросам: принят законопроект о продлении «дачной амнистии» еще на 5 лет (регистрация дачных построек по упрощенной процедуре), а Фонду содействия реформированию ЖКХ позволено привлекать заемные средства, чтобы ускорить расселение аварийного жилья.

В следующем году партия намерена упростить порядок получения страховой и социальной пенсии по инвалидности (Пенсионный фонд РФ будет назначать и индексировать их в автоматическом порядке), добиться «гаражной амнистии», чтобы 3,5 миллиона россиян смогли быстро и просто оформить свои гаражи и землю под ними в свою собственность, и провести через Госдуму закон о защите минимального дохода граждан от взысканий.

В свою очередь, депутаты Воронежской областной Думы ведут активную работу над региональным бюджетом на следующий год и плановый период 2022-2023 гг., годов. Как сообщил председатель областной Думы, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов, доходы областного бюджета-2021 планируются в размере около 132 млрд рублей, а расходы — более 135 млрд рублей. При этом 65,5% расходов пойдут на социальную сферу и выполнение государственных обязательств перед гражданами.

Кроме того, лидер воронежских единороссов напомнил, что в уходящем году депутаты регионального законодательного собрания приняли поправки в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», который повысит уровень социальной защищенности медицинских работников и поможет справиться с нехваткой медицинских кадров, в том числе – на селе.

«Все инициативы нашей партии направлены на защиту прав и интересов работающих граждан, социальную поддержку инвалидов, пенсионеров и малоимущих. Это – наши неизменные приоритеты. Мы будем следовать им, невзирая на обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, которая, кстати, породила мощную волну общественной активности, когда тысячи людей стали волонтерами и пришли на помощь нуждающимся», — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Источник фото: ER.RU