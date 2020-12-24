В текущем году мошенники обогатились за счет доверчивых россиян более, чем на 150 миллиардов рублей, из которых 66 млрд. было переведено телефонным мошенникам, которые представлялись сотрудниками банков, 46.5 млрд. фейковые «медуслуги», 18.6 млрд. — «липовые» интернет-магазины и фишинговые сайты. На самом деле, это только выявленные преступления, о реальном же масштабе приходится только догадываться. Эксперты предупредили, что перед Новым годом возможен очередной всплеск мошенничества.

По оценкам «Лаборатории Касперского», случаи онлайн-мошенничества в русскоязычном сегменте интернета было связано со скамом (мошенниками предлагалось получить приз или вознаграждение, но после уплаты комиссии).

Аферистов, представляющихся сотрудниками банка или его службы безопасности, тоже немало. Только в первом полугодии Банком России было заблокировано более 9 700 мошеннических телефонных номеров (это в 4 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года).

В 2020 году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%. Доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%. У злоумышленников появилась новая тактика — теперь первичный обзвон делают за них роботы (что удешевляет атаки). Чаще всего аферисты «работают» из мест не столь отдаленных (для борьбы с колл-центрами в тюрьмах Федеральная служба исполнения наказаний предлагала установить технику, генерирующую помехи сотовой связи).

Марина Хоружая