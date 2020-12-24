В январе 2021 года согласно постановлению правительства от 25.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима» вступят в силу новые ограничения для курящих россиян. С начала следующего года курение будет под запретом в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, хлебоприемных пунктах, злаковых массивах и сенокосных угодьях. Также запрет затрагивает объекты образования, транспорта и добычи.

В качестве исключения, для курильщиков сделают отдельные зоны, оборудованные специальной табличкой. Оборудовать помещения своей фирмы или предприятия вывесками о запрете курения и пользования открытым огнем, должны будут руководители организаций.

Кроме того, в России планируют создать общественные курилки в многоквартирных домах. Такие комнаты будут предназначены для курения для кальянов и вейпов. Но оборудовать их в помещениях общего пользования можно будет только с согласия собственников жилья. Такие помещения, в случае согласия жильцов, должны будут оснастить пепельницами, огнетушителем, вытяжкой и освещением. Дверь в курилку должна будет плотно закрываться, а на двери необходимо повесить знак «Место для курения».

Марина Хоружая