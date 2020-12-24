Учащиеся воронежского опорного вуза заняли на смотре-конкурсе «Молодежное архитектурное творчество», проходившего в рамках форума «Зодчества ВРН», первое место в номинации «Архитектурное проектирование». Студенты представили проект в рамках которого предлагается сделать под главной площадью города торгово-развлекательный центр.

Авторы идеи поведали, что проект реновации призван восстановить значение площади Ленина, как социально востребованного общественного пространства. Проектное решение наполнит площадь овым смыслом ее активного использования, при этом не вторгаясь в ее существующую структуру. Ребята придумали оригинальное расположение входа — прямо у памятника Ленину. По их задумках выполнено он должен быть в виде амфитеатра (его можно будет использовать для проведения концертов и других мероприятий). Вентиляционные шахты по проекту должны быть оформлены цветниками и газонами.

Предполагается, что подземный комплекс будет многофункциональным. На первом уровне предлагается разместить музеи русского флота и Рамонских сладостей с зоной чаепития. Также здесь будет оборудована аллея уличных художников, найдется место и сувенирным лавкам, книжным развалам… На втором уровне будут размещены лектории, зону развлечений и игр «Детский мир» (здесь же будут располагаться павильоны с товарами для несовершеннолетних). Внешний контур будет отдан магазинам и ресторанам, а центр займет площадь со сценой для различных мероприятий.

Самый низкий уровень будет отдан под парковку на 218 автомобилей.

Марина Хоружая