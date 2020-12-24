В Воронеже ремонтируют Дом архитектора, находящегося в собственности областного Собза архитекторов и муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, необходимость работ была обусловлена происходящими в фундаменте колоссальными конструктивными изменениями, из-за которых здание пару месяцев назад буквально разваливалось на части.

К сегодняшнему дню проведены не только работы по укреплению конструкций, но и заменены целые части стен и все покрытия – полы и кровля в Доме архитектора. Уже произведена полная замена электропроводки, которая также находилась в аварийном состоянии. Ведутся работы по ремонту фасада здания, который никогда не имел классического убранства (лепнины), но был выдержан в строгой форме и облицован туфом, который в нашей климатической зоне не очень подходит для наружной облицовки, при многочисленных циклах заморозки и оттаивания срок его службы – не более 30 лет.

– Решение по утеплению фасада и замене туфа было принято по причине высокого износа, фактически, аварийного состояния и невозможности реставрации столь широко применяемого в советское время материала. Нами были предприняты несколько попыток по его очистке от граффити и фасадной краски, но туф – материал слишком мягкий и пористый по структуре, поэтому он разрушался в руках. Каждая плитка уже имела сквозное отверстие в середине (так пытались в 90-е удержать их от падений на головы проходящих жителей города), а также огромное множество технологических отверстий (от кондиционеров и иных элементов), которые прикрепляли на мягкий туф фасада, – поделился заместитель председателя правления Воронежской областной организации Союза архитекторов России Константин Кузнецов.

С учетом всех этих факторов решение было принято в пользу сохранения минималистичной формы фасада Дома архитектора, но с применением долговечного современного покрытия. Белый цвет теперь уже соответствует контексту первой линии (бывшего «Детского мира»), козырёк которого выполнен в светло-серых тонах. Увеличенные витражи главного холла здания добавят света и открытости помещениям, позволят открыть «завесу тайны», что же происходит в альма-матер Дома архитектора.

– Витражи, кстати, носят пока технологический характер (в связи с зимним периодом проведения работ) и весной обретут совсем иную архитектуру. Отдельно отмечу, что Союз архитекторов всегда открыт к общению. Мы рады, что в Воронеже неравнодушные жители, которые любят и делают многое для сохранения облика города. Многих знаем лично, а тех, с кем не знакомы, ждем в обновлённом Доме архитектора. Надеемся, что уже весной проведем первые встречи, – подчеркнул Константин Кузнецов.