В Воронеже мужчина с пистолетом ограбил уборщицу
В Воронеже 35-летнюю сотрудницу службы клининга ограбил неизвестный мужчина с помощью пистолета.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, уборщица, выполняя заказ, прибыла в квартиру дома по улице 40 лет Октября. Во время работы хозяин приставил к ее голове пистолет и забрал дорогие вещи, после чего скрылся.
Ущерб составил 100 тысяч рублей. Разбойника стражи порядка задержали на съемной квартире в Коминтерновском районе города. Злодеем оказался 34-летний туляк.
Полиция изъяла у нег травматический пистолет, часть вещей мужчина продал, а деньги успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье за разбой.
Фото pixbay.com
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