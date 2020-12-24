В Воронеже 35-летнюю сотрудницу службы клининга ограбил неизвестный мужчина с помощью пистолета.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, уборщица, выполняя заказ, прибыла в квартиру дома по улице 40 лет Октября. Во время работы хозяин приставил к ее голове пистолет и забрал дорогие вещи, после чего скрылся.

Ущерб составил 100 тысяч рублей. Разбойника стражи порядка задержали на съемной квартире в Коминтерновском районе города. Злодеем оказался 34-летний туляк.

Полиция изъяла у нег травматический пистолет, часть вещей мужчина продал, а деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье за разбой.

Фото pixbay.com