Спасатели в Воронежской области предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий 25 и 26 декабря.

По их данным, в эти дни ожидается сильный снегопад, гололед, мокрый снег, метель и налипание снега.

В ГУ МЧС призвали воронежцев быть осторожными и аккуратными на дорогах.

К выпадению обильных осадков готовятся коммунальщики Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники городских комбинатов благоустройства в случае ухудшения погоды будут принимать все необходимые меры.

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