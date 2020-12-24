О мокром снеге и гололеде воронежцев предупредили спасатели
Спасатели в Воронежской области предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий 25 и 26 декабря.
По их данным, в эти дни ожидается сильный снегопад, гололед, мокрый снег, метель и налипание снега.
В ГУ МЧС призвали воронежцев быть осторожными и аккуратными на дорогах.
К выпадению обильных осадков готовятся коммунальщики Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сотрудники городских комбинатов благоустройства в случае ухудшения погоды будут принимать все необходимые меры.
Фото pixbay.com
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