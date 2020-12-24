Вчера вечером «тяжелого» пациента с коронавирусными осложнениями доставили в областную больницу из Лисок. Состояние больного было в крайней степени тяжелым — на фоне коронавируса у него развилась пневмония с сильнейшим поражением легких (КТ-3-4) Доставить такого пациента в Воронеж на машине скорой медицинской помощи не представлялось возможным, пришлось привлекать вертолет Центра медицины катастроф (служба работает круглосуточно).

В райбольнице, после осмотра пациента реанимационной бригадой, его положили в специальный бокс, оснащенный системой мониторинга и кислородной поддержкой. После этого медработники продезинфицировали свои маски и доставили инфицированного в вертолет. В областной больнице Воронежа, куда он был доставлен, его положили в реанимационное отделение.

Как рассказали в облздраве, перевозка пациентов при помощи переносного изолирующего бокса полностью исключает риск заражения (эта система разработана специально для пациентов с особо опасными инфекциями).

Напомним, что транспортировка больных с помощью воздушного санитарного транспорта осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Марина Хоружая

Источник фото: Департамент здравоохранения Воронежской области.