Мы уже писали о том, что в ходе реконструкции Воронежского театра кукол, с фасада была сбита архитектурная лепнина, что очень возмутило жителей города. Тендр на реконструкцию данного объекта культуры выиграла ООО «РСУ «Панорама», которая за 88.8 млн. рублей должна произвести определенные ремонтные работы (отремонтировать крышу и фасад здания, а также установить систему отопления и электрообогрев водостоков и кровли (чтобы не образовывалась наледь).

После демонтажа старого фасада вместе с лепниной, в адрес подрядчика начались жалобы от граждан. Однако власти города успокоили воронежцев и пообещали, что на фасаде будет полностью воссоздан первоначальный вид декоративных элементов. Сейчас как раз ищут поставщика изделий для новой облицовки.

Также в областном правительстве сообщили, что при разработке проектно-сметной документации архитектурные решения согласовались с авторами проекта Театра кукол. Напомним, что ход работ контролируется попечительским советом учреждения, возглавляемым Александром Цапиным, а также группой авторов проекта строительства здания.

Марина Хоружая