С 28 декабря к медикам и работникам сфер образования и горслужб, добавятся новые категории граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса. Теперь спасительная прививка станет доступна для работников сфер ЖКХ, общепита, спорта, а также сотрудников правоохранительных органов. Правда, все эти нововведения касаются только москвичей.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, получить вакцину в первых рядах могут также волонтеры и те, кто занят в некоммерческих и религиозных организациях, так как в новогодние и рождественские дни им предстоит общение с толпами людей.

Напомним, что вакцинировать людей от коронавируса SARS-CoV-2 начали в начале декабря. Препаратом «Спутник V» разработан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Научном центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ. Препарат показывает более чем 91%-ную эффективность (а против тяжелых случаев — 100%).

Напомним, что вакцинация в Москве началась работников сфер образования, здравоохранения и городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет. При этом они не были должны иметь хронических заболеваний и не участвовать в испытаниях вакцины.

Следующим этапом были привиты сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ. По мере поступления препарата список будет расширяться.

Напомним, что вакцинация производится бесплатно и на добровольной основе. Беременным и кормящим женщинам она противопоказана!

Марина Хоружая