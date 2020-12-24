В преддверии празднования Нового Года в Ленинском районе традиционно проходит масса мероприятий. В этом году из-за особых условий они организованы в новом формате.

В основном, это онлайн – поздравления, тематические конкурсы и викторины среди школьников.

Однако, одно из них состоялось в духе традиционной рождественской елки. Причем ёлка оказалась самой настоящей живой пятиметровой красавицей — елью, растущей на дачном участке в Рамони. Ее хозяева – семья Дегтевых, читатели «Комсомольской правды» через редакцию обратились в управу Ленинского района с предложением подарить детям один из трех растущих на участке новогодних символов.

— Давно хотелось заняться благотворительностью, но как-то не было идей и повода, — рассказала Людмила Николаевна Дегтева. – Эти три саженца американской ели много лет назад нам привезли в подарок. Мы посадили их посередине участка. Но не учли размеры будущих деревьев.

Разрастаясь, ели переплелись лапами, начали теснить друг друга и затенять участок. Тут семья и решила: вот он отличный повод и возможность подарить радость ребятне.

Выбор пал на Центр развития творчества детей и юношества Ленинского района, администрация учреждения как раз была в поисках новогоднего дерева. А организатором доставки елки выступила управа района. Вместе с елкой Людмила Николаевна передала в подарок центру творчества коробку стеклянных елочных ретро-игрушек:

В Центре детского творчества елку ждали: встречать новогоднюю гостью вышли и руководство учреждения, и воспитанники с родителями.

Уже в понедельник, 21 декабря, новогодняя красавица сверкала огнями, блестела шарами у входа в Центр детского творчества. Под елочкой ребят приветствуют поздравлениями Дед Мороз и Снегурочка. Ель будет радовать ребят все новогодние каникулы.

— Мы признательны нашим партнерам – семье Дегтевых за такой оригинальный и душевный подарок. Елка очень понравилась детишкам. Очень отрадно, что в достижении этой благородной цели совпали устремления благотворителей, управы района и нашего образовательного учреждения, — поделился впечатлениями побывавший на празднике глава Ленинского района Сергей Ситников.