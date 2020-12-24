Завтра, 25 декабря, вечером будет завершено новогоднее оформление площади Ленина и начнется отладка иллюминации (она будет полностью или частично включена, но на площади при этом продолжатся работы). Для воронежцев главная площадь города откроется, как и обещала мэрия, в субботу, 26 декабря. В 10:00 горожане уже смогут прогуляться по этому сказочному месту и устроить себе фотосессии, а вечером площадь (так же как и весь город) засияет всеми своими многочисленными огоньками.

В пресс-службе мэрии напоминают, что в новогоднюю ночь и в последующие праздничные дни вход на площадь будет осуществляться только в маске. Но откроем секрет — тех, кто случайно забудет этот важный атрибут, разворачивать не будут — в случае необходимости маски выдадут на входе. Марина Хоружая

фото мэрии