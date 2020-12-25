В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в Ленинском районе приступили к реализации его отдельных элементов.

Так вчера, 24 декабря, подрядчик производит работы по монтажу ограждения для установки контейнеров, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки по адресу ул. Чапаева, 130. Здесь разместят две современные площадки раздельного сбора коммунальных отходов. Соответствующие контейнеры появятся на них после согласования маршрутных графиков движения специальной техники регионального оператора.

В перечень подлежащих ремонту, в рамках внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов с установкой ограждения, устройством подъездных путей включены 125 контейнерных площадок на территории многоквартирных домов и 31 на территории сектора ИЖС.

— В целях оказания содействия гражданам в реализации своих обязанностей по организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах и секторе индивидуальной жилищной застройки на территории Ленинского района планируется обустроить 156 контейнерных площадок с устройством ограждений и подъездных путей, с заменой контейнеров. На них установят 255 «евроконтейнеров» объемом 1,1 куб. м. и 142 – объемом 0,75 куб.м нового образца, которые будут соответствующим образом промаркированы, — рассказал глава Ленинского района Сергей Ситников.

Он также подчеркнул, что продолжая оказывать содействие населению в модернизации мест сбора коммунальных отходов, управа района призывает жителей серьезно отнестись к решению проблемы раздельного сбора мусора. Начать, прежде всего, каждому с самого себя. Взрослым показать пример молодежи в необходимости первичной сортировки мусора уже дома. И далее, соответственно, использовать накопители во дворах по прямому назначению.

Работа по реализации важного национального проекта продолжится в 2021 году.