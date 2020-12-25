Так называемые «прощальные» письма появились в нескольких воронежских маршрутных ПАЗиках.

Пассажиры автобусов разместили их фотографии в социальных сетях, сообщает «Вести Воронеж».

В обращении к людям автобус сообщает, что скоро передаст пассажиров новым машинам «Вектор Некст», а сам ПАЗик перестанет выходит на линию.

«Прощальные письма» разместили в машинах ООО «ПАТП-1» на 54-м маршруте.

Фото «Мой и твой Воронеж», Александр Волков