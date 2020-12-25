200 нелегальных ёлок изъяли в Воронеже во время рейдов
Более 200 елок было изъято полицейскими во время рейда по ёлочным базарам Воронежа.
Контрольные мероприятия проводились вместе с сотрудниками районах управ и Россельхознадзора.
На нарушителей были составлены протоколы и заведены административные дела. За нелегальную торговлю полагается штраф в 2 тысячи рублей.
Напомним, что в Воронеже официально функционируют 124 ёлочных базара. Специалисты советуют горожанам покупать новогодние деревья именно там. Елки, которые продаются легально имеют сертификаты, свидетельствующие об отсутствии болезней и вредителей на деревьях. В противном случае, ель или сосна может осыпаться сразу же после покупки.
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