Более 200 елок было изъято полицейскими во время рейда по ёлочным базарам Воронежа.

Контрольные мероприятия проводились вместе с сотрудниками районах управ и Россельхознадзора.

На нарушителей были составлены протоколы и заведены административные дела. За нелегальную торговлю полагается штраф в 2 тысячи рублей.

Напомним, что в Воронеже официально функционируют 124 ёлочных базара. Специалисты советуют горожанам покупать новогодние деревья именно там. Елки, которые продаются легально имеют сертификаты, свидетельствующие об отсутствии болезней и вредителей на деревьях. В противном случае, ель или сосна может осыпаться сразу же после покупки.