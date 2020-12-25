Александр Чуфинев передал подарки мальчику-инвалиду и детям из малообеспеченных семей

В преддверии новогодних праздников Воронежское региональное отделение партии «Единая Россия» запустило благотворительную акцию «Елка желаний». На «хвойной красавице», установленной на первом этаже регионального исполкома вывешены конверты с пожеланиями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А депутаты всех уровней, рядовые партийцы активно принимают участие в мероприятии и осуществляют мечты малышей.

Одним из первых к акции присоединился депутат Воронежской городской Думы, член фракции «Единой России» Александр Чуфинев. Парламентарий исполнил желание воронежского подростка с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Сорокин — инвалид с детства мечтал о современном телевизоре с возможностью выхода в интернет. Именно такую технику и подарили мальчику.

«Подарок от Деда Мороза – это настоящее чудо для детей. Особенно хочется порадовать тех ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поэтому депутаты гордумы с радостью участвуют в такой благотворительной акции, выбирают пожелания и дарят подарки»,- отметил депутат.

Помимо этого, Александр Чуфинев поздравил детей из малообеспеченных семей, которые учатся в школе №10 микрорайона Никольское. Парламентарий вручил ребятам сладкие новогодние подарки и именные открытки от депутата. В ответ ученик 1 класса прочёл поздравительное стихотворение, специально сочиненное для депутата, и подарил новогоднюю композицию, сделанную детьми.

С новогодними праздниками Александр Чуфинев поздравил и уличкомов микрорайонов Масловка и Никольское. Это его избирательный округ. Депутат поблагодарил общественников за плодотворную работу и вручил каждому подарок и именную открытку.

Фото предоставлены пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»