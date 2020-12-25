Также парламентарии поздравили жителей Советского района Воронежа, относящиеся к категории социально незащищенных

Старт новогодним поздравлениям парламентарии дали 24 декабря. Сначала депутаты Воронежской областной и городской Дум от «Единой России» Сергей Талдыкин, Андрей Соболев и Андрей Бойко, лично посетили жителей Советского района Воронежа, кто особенно остро ощутил на себе сложности периода пандемии.В первую очередь – сотрудники поликлиник, многие из которых задействованы в работе с пациентами, зараженными CoViD-19. Чтобы оказать медикам, исполняющим свой долг, моральную поддержку, в канун праздника депутаты передали новогодние подарки для их детей.

В связи с пандемией нагрузка возросла на весь персонал лечебного учреждения, рассказывает заведующая детской поликлиникой №12 БУЗ ВО ВГКП №7 Елена Лазарева. Ведь количество инфекционных больных резко возросло, и от оказания всего спектра медицинских услуг здесь также не отказались: «Продолжаем профилактическую направленность, осуществляем прививание, проводим осмотр несовершеннолетних. Детей зараженных КоВиД-19 наблюдаем исключительно с выездом на дом, созданы врачебные мобильные бригады. Разумеется, приятно, что нас поддерживают. Сегодня в преддверии нового года нас поздравляют наши друзья, депутаты, с которыми годами у нас складывались теплые дружеские отношения. Друзья, которые всегда откликаются по любому вопросу в любое время дня и ночи. Прекрасная материальная база нашей поликлиники – это, в том числе, и заслуга наших депутатов. Этой дружбой мы очень гордимся», — призналась Елена Лазарева.

Всего в предпраздничные дни депутаты 6-го областного округа и городских округов №№11 и 12 вместе с помощниками успели передать семьям медработников почти 250 подарков. Тем медикам, кто находится на работе – передали в поликлиниках, тем, кто дома – развезли по адресам.

«В нелегкое время противодействия охватившей весь мир пандемии, именно медики приняли на себя основной удар, – отметил депутат Воронежской городской Думы Андрей Соболев. – Только в нашем регионе на сегодняшний день, по официальной статистике, зафиксировано более сорока тысяч заразившихся. Сегодня мы дарим подарки детям медиков, этих самоотверженных людей, чтобы в канун Нового года создать им праздничное настроение».

Уделить внимание в эти предпраздничные дни депутаты решили и тем, кто находится в зоне особого внимания государства. Еще сотня подарков была передана членам Общества инвалидов и Совета ветеранов Советского района Воронежа. «Ситуация с пандемией – тяжелая в целом для всего мира, а людям с проблемами здоровья сейчас, пожалуй, особенно сложно, – объяснил депутат Воронежской областной Думы Сергей Талдыкин. – Поэтому при подготовке новогодних подарков, мы решили охватить как можно больше категорий граждан, которые в эти дни остро нуждаются во внимании».

Как рассказывает председатель Советского районного общества инвалидов Юрий Чайников, члены этого объединения регулярно совершали паломнические поездки и посещали кинотеатры. В этом году они оказались лишены привычных радостей. «Они должны соблюдать режим самоизоляции, – объясняет Юрий Чайников. – И сейчас внимание нам важно, как никогда. Мы чувствуем, что нужны обществу, что о нас проявляют заботу. Спасибо всем неравнодушным, нашим депутатам, которые нас не забывают».

«Вручение новогодних подарков стало для нас еще и прекрасной возможностью встретится с жителями, чтобы выразить благодарность медикам и сказать слова поддержки тем, кому сейчас особенно трудно, – добавил депутат Воронежской городской Думы Андрей Бойко. – Мы с надеждой смотрим в будущее, верим, что новый год принесет избавление от пандемии. От всей души желаем здоровья, радости и оптимизма всем воронежцам!»

Стоит отметить, что помощь медицинским учреждениям, а также гражданам, находящимся на самоизоляции и социально уязвимым группам населения – неотъемлемая часть общественной деятельности депутатов Сергея Талдыкина, Андрея Бойко и Андрея Соболева. Еще несколько месяцев назад они подключились к акции движения «Мы вместе» и совместно с волонтёрским Центром «Единой России» эту помощь оказывают регулярно.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»