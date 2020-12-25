Президент Турции Эрдоган ответил нашему президенту любезностью на любезность. Напомним, что во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношениях в Эрдоганом, Владимир Путин ответил, что разногласия с турецким коллегой у него, конечно, бывают, но он считает Эрдогана человеком, умеющим держать слово и «не виляющим хвостом».

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, отметил, что те же слова мог бы отнести и к президенту России.

-Он честный человек и держит свое слово. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Наши отношения развиваются, более того — практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей!, — сказал президент Турции. — Это большая редкость. Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем. Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью.

Марина Хоружая