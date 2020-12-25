Врачи отметили закономерность, что один из симптомов коронавируса — потеря обоняния — чаще всего относится к людям, болеющим в легкой форме. В Роспотребнадзоре согласились, что такая закономерность действительно существует — пациенты с тяжелым течением коронавируса, как правило, не чувствуют запахи.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, при тяжелых формах жалобы направлены в основном на другие симптомы — одышку, изнуряющий кашель, нехватку воздуха, нередко высокую лихорадку. Люди обеспокоены именно этими проявлениями болезни, поэтому , и этими концентрация внимания на потере обоняния, снижается.

Марина Хоружая