Считанные дни остались до Нового года, и обычно в это время народ сумками скупает главный напиток новогоднего стола — шампанское! Однако в этом году люди почему-то не спешат бежать за игристым. То ли дело в повышение цены на данный алкогольный напиток (, то ли в столь суровое время люди перешли на водку.

Эксперты отмечают, что в целом за год продажи шампанского упали на 10%, а если сравнивать с декабрем прошлого года — количество проданных бутылок сократилось аж на 38% (в денежном эквиваленте потери составили порядка 214 млн. рублей) В этом году расходы россиян на игристое были отмечены лишь в январе — тогда рост продаж составил 25% Видимо, тогда еще россияне верили в светлое будущее.

Начиная с февраля продажи шампанского начали падать, особенно это стало заметно весной (в марте-апреле они упали на 15% в годовом выражении) В ноябре было отмечено сокращение объема продаж уже на 25% , а за первые три недели декабря — на 38% (количество транзакций при этом сократилось на 60%).

При этом в целом продаже алкоголя выросли в декабре на 64%, а количество транзакций в них увеличилось в полтора раза

Марина Хоружая