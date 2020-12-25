Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия соберется напасть на Украину со стороны Крыма, развернется большая война. Зеленский осознает, что для Украины такая ситуация станет очень сложной, поскольку придется мобилизовать всех граждан. Президент Украины пообещал отправить на войну с нашей страной даже женщин.

Мысли о нападении возникли после того, как на полуострове стало не хватать воды. Напомним, что после того, как Крыма вошел в состав России, власти Херсонской области построили дамбу, перекрывшую водоснабжение полуострова. Весной премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев технически не может восстановить водоснабжение до возвращения Крыма в состав Украины.

Проблема с водоснабжением в Крыму ранее решалась за счет водохранилищ, но в этом году на полуострове была засуха и водоемы обмелели. Власти Крыма решили ограничить подачу воды в Симферополе, Алуште, Евпатории, Ялте и т.д. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что единственное решение проблемы — построить опреснительную установку. Однако, Рефат Чубаров — глава общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа», признанного в России экстремистским — предположил, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, чтобы перенаправить водные ресурсы Днепра для нужд полуострова.

Зеленский сразу напрягся, хотя и выразил надежду, что Россия не допустит «такого ужасного» развития событий.

Марина Хоружая