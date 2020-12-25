Сегодня Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был виновным в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, а также незаконном хранении оружия. Его обвинили в убийстве и расчленении своей аспирантки, а по совместительству и сожительницы, в ночь на 8 ноября 2019 года. Как доказало следствие, сначала он выстрелил девушке в голову, затем принялся душить. Увидев, что она все еще подает признаки жизни, Соколов произвел еще три выстрела, после чего Анастасия скончалась.

Труп девушки Соколов хранил дома целые сутки, а затем решил расчленить тело, чтобы от него было легче избавиться. Тело он разрубил с помощью топора, а затем использовал пилы-ножовки и кухонные ножи. По частям тело несчастной убийца выбросил в реку Мойку.

Как выяснилось, причиной убийства стала ревность. Причем, никакого состояния аффекта, о котором заявлял обвиняемый, у мужчины не было — выбросив в реку куски бывшей возлюбленной, он спокойно занялся своими делами. В частности, начал звонить в посольство Франции и «ПетербургГаз». Соколов с помощью экспертизы был признан вменяемым.

Позже выяснилось, обрез, из которого была убита сожительница историка, хранился в его квартире незаконно. Гособвинитель просил для подсудимого наказание в виде 12 лет колонии строго режима за убийство и 3 года за хранение оружия. Судья Юлия Максименко назначила убийце-расчленителю более мягкое наказание — 12.5 лет лишения свободы.

Марина Хоружая