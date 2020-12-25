Стало известно, что в начале года в Воронежскую область должно поступить еще 94 700 доз вакцины от коронавируса. Для хранения препарата «Спутник V» уже подготовлено морозильное оборудование (всего оно способно вместить 250 тыс. доз препарата). Планируется, что в первом квартале 2021 года, будет привито почти 95 тысяч воронежцев.

Как рассказали в облздраве, в наш регион уже поступило 2342 дозы вакцины (прививки получили уже 1,5 тыс. воронежцев) Также 42 воронежских медика прошли уже второй этап вакцинации, побочных эффектов у них выявлено не было. Всего из полученной партии вакцины для медицинских работников выделено 408 доз.

Марина Хоружая