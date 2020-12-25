Сегодня, 25 декабря, стало известно, что досрочно сдавать единый государственный экзамен в следующем году 11-классники не будут. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Также отменено и проведение досрочных экзаменов для выпускников 9-х классов — аттестаты об основном общем образовании им выдадут на основании итоговой аттестации только по двум предметам (русскому языку и математике).

Он пояснил, что досрочная сдача ЕГЭ отменяется из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Кроме того, одиннадцатиклассники, которые собираются в следующем году поступать в вузы, смогут получить аттестат на основании одного удовлетворительного результата ЕГЭ по русскому языку.

Марина Хоружая